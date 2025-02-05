Mario Lemina kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, İstanbul'a geldi. Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İşte, Mario Lemina hakkında bilgiler...



MARİO LEMİA KİMDİR?



Mario René Junior Lemina, 1 Eylül 1993 yılında dünyaya geldi.



Lemina, Fransa'daki gençlik kariyerine 7 yaşında yerel kulüp ES Nanterre'de başladı; ardından Rueil-Malmaison'da spor eğitimi aldı ve Colombes'da tamamladı.



15 yaşında Lorient altyapısıyla sözleşme imzaladı; daha sonra kulüpte geçirdiği tek sezon olan 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi.



Ertesi sezon Marsilya, Lemina'yı 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. 2013-14 sezonunda sadece sekiz lig maçına çıkan Lemina, kulüpteki ilk yılında forma şansı bulmakta zorlandı.



Lemina, 2015 yazında aralarında Premier Lig kulüpleri Liverpool, Southampton ve West Ham United'ın da bulunduğu birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. Ancak transfer döneminin son günü Juventus, Lemina'yı 500.000 Avro karşılığında sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



8 Ağustos 2017'de Lemina, kulüp rekoru olan 15.4 milyon £ karşılığında beş yıllık bir anlaşma ile Southampton'a transfer oldu.



Lemina, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.



30 Ağustos 2020 tarihinde satın alma opsiyonuyla Fulham'a kiralandı. Sonrasında ise Fransız ekibi Nice ve son olarak da Wolverhampton Wanderers forması giydi.