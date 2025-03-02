Mario Lemina'dan Jose Mourinho ve ırkçılık cevabı: Drogba onu tanıyor

"DROGBA O KARAKTERİ BİLİYOR" Gabonlu orta saha, Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından Jose Mourinho 'nun açıklamaları hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, Beyaz TV'nin "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Didier Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho'nun) biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz."

NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.



BURUK: THE CRYING ONE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."



Öte yandan Jose Mourinho'nun Chelsea'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Didier Drogba ve Michael Essien, Portekizli hocaya destek paylaşımında bulunmuştu.



"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"



Galatasaray'da forma giymiş olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer almıştı.



ÜÇ ADET KALP



Essien ise Jose Mourinho ve Drogba ile fotoğrafını paylaşarak üç adet kalp emojisi bırakmıştı.