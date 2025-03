Mario Lemina'dan Jose Mourinho ve ırkçılık cevabı: Drogba onu tanıyor

Trendyol Süper Lig 'in 25. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk eden Galatasaray , rakibiyle 0-0 berabere kalmış ve 6 puanlık farkı korumuştu. Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mario Lemina, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalmış ve performansıyla taraftarların beğenisini toplamıştı.

NE OLMUŞTU?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.



BURUK: THE CRYING ONE



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin."



Öte yandan Jose Mourinho'nun Chelsea'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Didier Drogba ve Michael Essien, Portekizli hocaya destek paylaşımında bulunmuştu.



"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"



Galatasaray'da forma giymiş olan Drogba'nın paylaşımında, "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" ifadeleri yer almıştı.



ÜÇ ADET KALP



Essien ise Jose Mourinho ve Drogba ile fotoğrafını paylaşarak üç adet kalp emojisi bırakmıştı.