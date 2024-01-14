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Marius Sumudica: "Fatih Terim'in araması antibiyotikten bile faydalı"

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe mücadelesi öncesi puan almak zorunda olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı hastaneye kaldırıldığı süreçte Fatih Terim'in kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Sumudica, "Fatih Terim, Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı."

Marius Sumudica: "Fatih Terim'in araması antibiyotikten bile faydalı"

Trendyol 'de Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica açıklamalarda bulundu.

Sumudica'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ"

 "Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız.

"TERİM'İN ARAMASI ANTİBİYOTİKTEN FAYDALI"

Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı."

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK LİGDE KALACAĞIZ"

"Daha henüz tam iyileşemedim. Büyük bir efor sarf ettim. 5 gün hastanede kaldım. Önemli olan takımın yanında olmamdı. Ben geldiğimde sıfır puandaydı bu takım, şu an 21 puanı var. Mücadelemiz devam edecek. Ligde kalacağız.

"ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Türkiye'nin 9 şehidi var. Başsağlığı diliyorum. Ben de bu olaylara çok üzülüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Böyle olaylar olduğunda uyuyamıyorum gerçekten. 

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