NTV.COM.TR’ye geri dön

Marius Sumudica resmen Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Marius Sumudica resmen Gaziantep FK'da

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

1.55 PUAN ORTALAMASI


Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak.

Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...