Marius Sumudica resmen Gaziantep FK'da





Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

1.55 PUAN ORTALAMASI







Yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.



2019-2021 yılları arasında kulübümüzde 51 müsabakaya çıkan ve 1.55 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, kulübümüzün başarısı için görev alacak.



Marius Sumudica’ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." denildi.