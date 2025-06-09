Markus Gisdol yeniden Süper Lig'de

Sergej Jakirovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Bellona Kayserispor'un yeni hocası belli oldu.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.



Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

SAMSUN'DA GÖREV YAPMIŞTI



Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.



Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.