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Marsilya, Aubameyang transferini açıkladı

Fransa Ligue 1 takımı Marsilya, Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer etti.

Marsilya, Aubameyang transferini açıkladı

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Aubameyang ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Milan altyapısında yetiştikten Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Marsilya forması giydi.

Son olarak geçen sezon Al Qadsiah'ta oynayan Aubameyang, 36 maçta 21 gol kaydetti.

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