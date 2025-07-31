Marsilya, Aubameyang transferini açıkladı

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı.



Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Aubameyang ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Milan altyapısında yetiştikten Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea'de top koşturan 36 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonunda Marsilya forması giydi.



Son olarak geçen sezon Al Qadsiah'ta oynayan Aubameyang, 36 maçta 21 gol kaydetti.