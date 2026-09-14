Marsilya, Beşiktaş maçı öncesi patlamaya hazır bomba gibi

Beşiktaş 'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde İstanbul'da ağırlayacağı Marsilya'da yüzler gülmüyor. Transfer sezonunda Mason Greenwood, Timber, Medina, Aubemeyang ile Rulli gibi önemli oyuncularını mali kriz nedeniyle satan ve yerlerini de dolduramayan Olympique Marsilya mevcut kadrosuyla lige yaptığı başlangıçla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Strasbourg galibiyetinin ardından oynadığı 3 maçı da kaybeden Fransız ekibi, 1985'ten beri en kötü lig başlangıcını yaptı.

GENESIO ÇIKMAZA GİRDİ

Özellikle son Rennes yenilgisi sonrası yönetimi adeta topa tutan teknik direktör Bruno Genesio, Beşiktaş maçını çıkış fırsatı olarak görse de ikileme düşmüş durumda. Öncelikle Beşiktaş'ın yükselen formu ve kadro kalitesi kadar elindeki malzemenin yetersizliği ve kilit oyuncuların formsuzluğu Genesio'yu düşündürüyor. Ayrıca Beşiktaş'tan sadece 3 gün sonra ligde karşılaşacakları PSG'den fark yeme korkusu da camiada hakim. PSG karşılaşmasının satışa çıkan biletlerine ilgi olmaması da bunun kanıtı olarak gösteriliyor.