Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de heyecan Marsilya - PSG mücadelesiyle devam ediyor. Marsilya ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Marsilya - PSG maçıne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG tecrübeli isimleriyle Marsilya karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Marsilya - PSG maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.
MARSİLYA - PSG MAÇI NE ZAMAN?
Marsilya - PSG maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.00 da başlayacak. Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.