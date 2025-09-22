NTV.COM.TR

Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’de  heyecan Marsilya - PSG  mücadelesiyle devam ediyor. Marsilya  ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Marsilya - PSG maçıne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

tecrübeli isimleriyle Marsilya karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler ise Marsilya - PSG maçının ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor.

MARSİLYA - PSG MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya - PSG maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.00 da başlayacak. Marsilya'da, Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

