Marsilya - Sevilla hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Marsilya ve Sevilla hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Hollanda ekibi ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Marsilya - Sevilla maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Marsilya - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransız ekibi hazırlık maçında Sevilla’yı ağırlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.
MARSİLYA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?
Hazırlık mücadelesinde Marsilya ve Sevilla kozlarını paylaşacak. Marsilya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 21’00 ’da başlayacak. Marsilya - Sevilla maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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