Marsilya - Sevilla hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransız ekibi hazırlık maçında Sevilla’yı ağırlayacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



MARSİLYA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Marsilya ve Sevilla kozlarını paylaşacak. Marsilya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 21’00 ’da başlayacak. Marsilya - Sevilla maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

