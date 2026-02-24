Martıyı topla vuran kaleci o anı anlattı, "Şok içindeydim, ziyarete gideceğim"

Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nin 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.



İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.



KALP MASAJI YAPILDI



Çatan tarafından kalp masajı yapılan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti.

Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

“YERİNİ ÖĞRENİRSEM ZİYARET ETMEYİ DÜŞÜNÜRÜM”



İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık, maçta ilk anlarda topun martıya çarptığını anlayamadığını söyledi.



Havadan düşen beyaz cismin ne olduğunu yanına gittiğinde fark edebildiğini dile getiren Uyanık, "O an şok içindeydim. Kötü hissettim. Çok üzüldüm, beni derinden etkiledi. Sonuçta o da bir canlı." dedi.



Martıya ilk müdahaleyi takım kaptanları Gani Çatan'ın yaptığını aktaran Uyanık, şöyle devam etti:



"O an koruma, hayatını kurtarma güdüsüyle ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yaptı, hayata döndürdü. Ağzına su döktüler ve martıyı kendine getirdiler. Bu durum bizi mutlu etti. O şekilde insanlığa güzel bir örnek oldu. Maçtan sonra martı kendisine gelmiş ama kanatlarında bir sorun oluştuğu söylendi. Martının şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Tabii ki yerini öğrenirsem ziyaret etmeyi düşünürüm."