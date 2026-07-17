Maruf Güneş kimdir? Bahis soruşturmasında adı geçen Maruf Güneş'in hayatı

Maruf Güneş'in kim olduğu spor kamuoyu tarafından araştırılmaya başladı. Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan Maruf Güneş, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve iş insanıdır. İşte Maruf Güneş hakkında bilgiler.

MARUF GÜNEŞ KİMDİR?

Maruf Güneş 1983 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. 2000 yılında Ankara Arı Fen Lisesi’ni, 2002 yılı İngiltere Bournemouth and Poole College’de Business and Management Bölümünü tamamlayıp, 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur.

2008 yılından bu yana İnşaat, Enerji, Turizm ve Liman İşletmeciliği alanında faaliyet gösteren Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. Ayrıca Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. 16515 Nolu Galatasaray SK Genel Kurul ve 1401 Nolu Galatasaray SK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı üyesidir.

İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.