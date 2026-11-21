Süper Lig’in 12’nci haftasında Galatasaray , Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda konuk ettiği Samsunspor ’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Maruf Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sözlerine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’ne teşekkür ederek başlayan Maruf Güneş, “Kendilerine başta başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna; saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

"ANTHONY TAYLOR ACABA BÖYLE Mİ HAKEMLERİ EĞİTMEYE BAŞLADI?"

Hakem Ali Şansalan'ın saha içi tavırlarına ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Öncelikle biliyorsunuz futbol sahası iki takımın mücadele ederek, birbirlerine güçlerini göstererek mücadele ettiği bir arena. Fakat burada egosunu tatmin etmek isteyen kişilerin, rol çalarak hareket etmek isteyen kişilerin bulunması gereken bir yer değildir. Özellikle maçın hakeminin, Ali Şansalan hocanın oyuncularımıza maçın içindeki söylemleri, davranışlarını kendisine yakıştıramadık. Maçın 52’nci dakikasında Mendes'in çok net bir şekilde ikinci sarıdan atılması gerekirken orada sarı kartını bu kadar cesur, cömert bir şekilde kullanmayan hakemimizin maçın ardından Okan Buruk hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini hepimiz, bütün kamuoyu gördü. Çok yakın olan yardımcı hakemin elini sıkarak kendi yardımcısına yöneliyor, orta hakemin elini sıkmıyor ve orada orta hakem, görüntülerde de sabit, Beşiktaş maçı olan bilinçaltında olduğu için orada hocamızı ihraç etti. Hocamız da dönüp kendisine orada şu ifadelerde bulundu: "Ben ne yaptım hocam sana? Nedir?" Hiç kendisine yakışmayacak bir şekilde "Ali kıran baş kesen gibi savunmanı yazarsın" söylemiyle tünele doğru yöneldi. Bunu kendisine yakıştıramadık. Anthony Taylor acaba hakemleri böyle mi eğitmeye başladı? Maalesef gelen, gideni aratıyor.” dedi.

“FEDERASYONUN BU HAKEMİN YAPTIĞI AYIBI KAPATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Maruf Güneş, teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart kararına ilişkin PFDK ve Tahkim başvurularını yapacaklarını belirterek, “Federasyonun bu hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını ve bu işin tamamıyla ortadan kalkacağını düşünüyorum. Biz PFDK'ya ve Tahkim'e gerekli başvuruları yapacağız. Çok haksız bir şekilde, çok ağır bir kararla bu ihracı gerçekleştirmiştir. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz. Takdir yine Futbol Federasyonu'nundur” dedi.

“VAR HAKEMİNİN BİLE İPTAL EDEMEDİĞİ BİR GOL ÇOK NET BİR GOLDÜR”

Lucas Torreira’nın golünün çok net geçerli olduğunu dile getiren Maruf Güneş, “Futbolu biraz bilen bir insanın Abdülkerim Bardakcı'nın orada kesinlikle kalecinin görüş açısında olmadığını, topun zaten çok alakasız bir yere gittiğini, çok net bir gol olduğunu, tartışmaya en ufak bir mesele olsaydı zaten VAR hakeminin bunu iptal edeceğini hepimiz biliyor. VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol çok net bir goldür. Onun için bunu çok konuşmaya gerek yok.” diyerek sözlerini noktaladı.