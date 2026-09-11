Mas etap etap zafere pedal çeviriyor

İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta 2026) zamana karşı düzenlenen 18. etabından büyük bir avantaj ile ayrılan genel klasman lideri Enric Mas, dün yapılan 210.8 kilometrelik 19. etabı da takipçisi Roglic ile arasındaki zaman farkını koruyarak tamamladı.

Yarışın son bölümünde arayı açan kaçış grubundan Pinarello-Q36.5 adına yarışan Eddie Dunbar, Santiago Buitrago ve Thomas Gloag gibi rakiplerini geride bırakarak solo bir finişle etap zaferine ulaştı.

Red Bull-Bora-Hansgrohe ve Movistar takımları, tırmanış boyunca tempoyu ayarlayarak genel klasman liderlerinin büyük zaman farkları kaybetmesini ya da kazanmasını engelledi.

Bu tempodan yararlanan ve en yakın takipçisi Primoz Roglic ile olan 1 dakika 37 saniyelik farkı koruyan Movistar bisikletçisi Enric Mas, turun bitimine iki etap kala artık çok büyük bir avantaja sahip.

Yarın, pazar günkü büyük Granada finişi öncesi son büyük dağ koşulacak.