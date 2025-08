Masa tenisinin iki kahramanı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Ailesinin desteğiyle 14 yaşında masa tenisine başlayan Salihcan, bugüne kadar il, bölge ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra katıldığı uluslararası turnuvalarda 1 altın ile 9'ar gümüş ve bronz madalya kazandı.



Katıldığı bir etkinlikte 12 yıl önce masa tenisi ile tanışan Mehmet Yasin ise Türkiye şampiyonalarındaki başarılarının ardından katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 gümüş ve 2 de bronz madalya elde etti.



Salihcan ve Mehmet Yasin'in şimdiki hedefi, gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yeniden Türk bayrağını dalgalandırmak.



Antrenör Kemal Yaşkafa yönetiminde haftada 6 gün disiplinli şekilde çalışan Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları, yeni başarılar için ter döküyor.



"TÜM MADALYALARA TALİBİZ"



Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı antrenörü Kemal Yaşkafa, Salihcan ve Mehmet Yasin'in Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcuları olduğunu söyledi.



Bugüne kadar pek çok başarı kazanan sporcularının önlerindeki hedefin gelecek yıl haziran ayında yapılacak Dünya Şampiyonası olduğuna işaret eden Yaşkafa, "Hedefimiz kesinlikle dünya şampiyonu olmak, onun için çalışacağız. Önümüzde bir seneye yakın süreç var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çocuklarımız çok başarılı. Alabileceğimiz bütün madalyalara masa tenisi sporcuları olarak talibiz." ifadelerini kullandı.



Sporcularının başarılarına dikkati çeken Yaşkafa, "Son turnuvada Mehmet Yasin Bayraktar Türkiye şampiyonu, Salihcan da ikinci oldu. 5 senedir Salihcan Öztankal'ın yaptığı kürsü var. Bu sene kürsüyü arkadaşına bıraktı. Aralarındaki maçlarda değişkenlikler çok oluyor. Türkiye'nin en iyi 2 sporcusu, çok şükür Samsun'da. Bu sayede Bulgaristan'a, Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar." diye konuştu.



Yaşkafa, Dünya Şampiyonası'ndan sonraki hedeflerinin ise 2028 yılında yapılacak ve "Down sendromlu sporcuların olimpiyatı" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları olduğunu kaydetti.