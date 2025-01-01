Masuaku için Yunanistan iddiası: Ayrılmaya sıcak bakıyor

Beşiktaş'ta takımın tartışmalı isimlerinden biri olan Arthur Masuaku'nun ara transfer sezonunda ayrılması bekleniyor.

OYUNA GİRERKEN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Süper Lig'de oynanan Alanyaspor mücadelesinde oyuna sonradan giren Masuaku, Beşiktaş taraftarının ıslıklarına maruz kalmıştı ve protestolara gülerek karşılık vermişti.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı taraftarlarla da bağlarını tamamen koparan 31 yaşındaki oyuncu için Yunanistan ekibi AEK'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Sarı-siyahlıların kısa süre içerisinde resmi temaslara geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Masuaku'nun da Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı formayla 84 resmi maça çıkan Demokratik Kongolu, bu mücadelelerde 3 gol atıp, 13 asistlik katkı sağladı.