Mathys Tel, Tottenham'da

Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.



Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

34 MAÇTA 3 GOL



Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.