Mathys Tel, Tottenham'da
Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.
Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.
Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.
34 MAÇTA 3 GOL
Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 15, 2025
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