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Mathys Tel, Tottenham'da

Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.

Mathys Tel, Tottenham'da

Premier Lig ekibi Tottenham, Fransız forvet Mathys Tel’in bonservisini aldı.

Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

34 MAÇTA 3 GOL

Şubat ayından beri Alman kulübü Bayern Münih'ten kiralık olarak  Tottenham'da forma giyen Tel, 34 maçta 3 gol kaydetti ve İngiliz kulübüyle 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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