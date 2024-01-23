Matic, Beşiktaş için geliyor

Beşiktaş'ta ligde alınan Pendikspor mağlubiyetinin ardından ara transfer çalışmaları hız kazandı.

Ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip gözünü Nemanja Matic'e dikti.

Rennes forması giyen Nemanja Matic'in 5 milyon euroluk bonservis bedeli olduğunu öğrenen Beşiktaşlı yöneticiler transferden vazgeçmeye hazırlanıyordu.

Rennes'in bu fiyatı oyuncuyu Fransa ligindeki rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu belirtilirken, yurt dışından gelen tekliflere kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar bu gelişmelerin ardından Matic'in menajeri Vlado Lemic'i İstanbul'a görüşmeye çağırdı.

Menajerin bugün İstanbula gelip transfer şartlarını konuşacağı aktarıldı.

Sırp futbolcunun Rennes'den ayrılmak istediği belirtilirken, Fulham, Lyon ve bir İtalyan kulübün de oyuncuyla ilgilendiği vurgulandı.

Rennes formasıyla 19 resmi maça çıkan Matic, 3 asistlik katkı sağladı.