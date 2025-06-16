Matvey Kislyak kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Matvey Kislyak kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Matvey Alekseyeviç Kislyak, 26 Temmuz 2005 yılında dünyaya geldi. CSKA Moskova ve Rusya millî futbol takımında ofansif orta saha olarak oynayan Rus futbolcudur.



Kislyak, CSKA Moskova formasıyla ilk maçına 26 Temmuz 2023 tarihinde Orenburg'a karşı oynanan bir Rusya Kupası karşılaşmasında çıktı.



Rusya Premier Ligi'ndeki ilk maçına ise 24 Eylül 2023 tarihinde Rostov'a karşı oynayarak çıktı.



Mart 2025'te Kislyak, Grenada ve Zambiya ile oynanacak hazırlık maçları için ilk kez Rusya millî takımına davet edildi.



Millî takımdaki ilk maçına 19 Mart 2025 tarihinde Grenada'ya karşı çıktı.

