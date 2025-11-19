Mauricio Pochettino'dan gazetecilere tepki: "Bu kafa yapısından çıkın artık"

"SANKİ YENİLEN BİZMİŞİZ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ"

Aynı soru Pochettino'ya tekrar sorulunca Arjantinli çalıştırıcı basın mensuplarını toplantıyı bitirmekle tehdit etti. 53 yaşındaki teknik adam, "Soyunma odasına gitmeliyim. Geri döndüğümde ise toplantıya yeniden başlayacağız. Sanki 5-0 yenilen taraf bizmişiz gibi davranıyorsunuz. Pardon, 5-1." dedi.

"DÜNYA KUPASI HEYECANINI HİSSEDİYORUZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarıyla uzlaşının sağlanması üzerine karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerini yaptı. Pochettino, "Takım ve teknik ekip olarak birbirimizle bağ kurmaya başladı. Bunu gerçekten takdir ediyorum, çünkü çok önemli. Dünya Kupası'nda büyük takımları zorlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nın heyecanını hissediyoruz. Bu tür bir galibiyet taraftarlarımız için önemli, çünkü onları bize inanmaya itiyoruz. Kendimizden asla şüphe etmiyoruz. Kalitemizin farkındayız." diyerek gergin geçen basın toplantısına noktayı koydu.