Mauricio Pochettino'dan gazetecilere tepki: "Bu kafa yapısından çıkın artık"
19.11.2025 10:13
Reuters
ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü Mauricio Pochettino, 5-1'lik Uruguay galibiyetinin ardından basın mensuplarına tepki gösterdi.
Mauricio Pochettino, 10 Eylül 2024 tarihinden beri ABD Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.
Takımını 2026 Dünya Kupası'na hazırlayan Arjantinli çalıştırıcı, kadro yapısını oturtmak için de çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.
Pochettino'nun çalıştırdığı ABD, bugün sabah saatlerinde oynanan hazırlık maçında Uruguay'ı 5-1 mağlup etti.
Bu galibiyet ülke çapında büyük bir sevince yol açarken, 53 yaşındaki çalıştırıcı karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında spor muhabirleriyle tartıştı.
"SAYGI DUYMALISINIZ"
Basın toplantısında yer alan gazeteciler, maçın ardından Pochettino'dan Pulisic, Tyler Adams ve Weston McKennie gibi as oyuncuların yokluğuna rağmen alınan galiyeti değerlendirmesini isteyince tecrübeli çalıştırıcı küplere bindi.
Arjantinli, "Negatif olmak istemiyorum. Ama bu 'as oyuncular' kavramından nefret ediyorum. Bu kafa yapısından çıkın artık. Bu şekilde konuşmaktan nefret ediyorum. Çok saygısızıca, bugün sahada yer alan oyunculara saygı duymalısınız." ifadelerini kullandı.
2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi üç ülkesinden biri olan ABD, turnuvaya eleme oynamadan direkt katılım hakkını elde etmişti.
"SANKİ YENİLEN BİZMİŞİZ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ"
Aynı soru Pochettino'ya tekrar sorulunca Arjantinli çalıştırıcı basın mensuplarını toplantıyı bitirmekle tehdit etti. 53 yaşındaki teknik adam, "Soyunma odasına gitmeliyim. Geri döndüğümde ise toplantıya yeniden başlayacağız. Sanki 5-0 yenilen taraf bizmişiz gibi davranıyorsunuz. Pardon, 5-1." dedi.
"DÜNYA KUPASI HEYECANINI HİSSEDİYORUZ"
Tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarıyla uzlaşının sağlanması üzerine karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerini yaptı. Pochettino, "Takım ve teknik ekip olarak birbirimizle bağ kurmaya başladı. Bunu gerçekten takdir ediyorum, çünkü çok önemli. Dünya Kupası'nda büyük takımları zorlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nın heyecanını hissediyoruz. Bu tür bir galibiyet taraftarlarımız için önemli, çünkü onları bize inanmaya itiyoruz. Kendimizden asla şüphe etmiyoruz. Kalitemizin farkındayız." diyerek gergin geçen basın toplantısına noktayı koydu.