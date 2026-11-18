Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Mauro Icardi , özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Arjantinli golcü, China Suarez ile yaşadığı ilişki hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sert çıkıştı.

“MAAŞLARINIZ BİZİM VARLIĞIMIZA BAĞLI”

Sosyal medya hesabından Suarez ile birlikte fotoğrafını paylaşan Icardi, gönderisine şu notu düştü:

"Onlardan bizim hakkımızda konuşmayı bırakmalarını istemeyeceğim. Faturalarını ödemeleri gerektiğini anlıyorum. Bizden bu kadar nefret ederken, maaşlarının varlığımıza bağlı olması ne kadar ironik. Gerçeği bildiklerini zannediyorlar ama sadece ucuz dedikodudan ibaretler. Hayatımıza bu kadar çok karışmayı bırakmalarını tavsiye ederim. Zaten yeterince dertleri var."