Mauro Icardi, aldatma iddiasına ateş püskürdü. "Maaşlarınız varlığımıza bağlı, aşağılık insanlar"
18.11.2026 10:24
Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık sonrası China Suarez ile ilişkisine başlamıştı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla bir kez daha anılırken yaptığı paylaşımda sert sözler sarf etti.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Arjantinli golcü, China Suarez ile yaşadığı ilişki hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sert çıkıştı.
“MAAŞLARINIZ BİZİM VARLIĞIMIZA BAĞLI”
Sosyal medya hesabından Suarez ile birlikte fotoğrafını paylaşan Icardi, gönderisine şu notu düştü:
"Onlardan bizim hakkımızda konuşmayı bırakmalarını istemeyeceğim. Faturalarını ödemeleri gerektiğini anlıyorum. Bizden bu kadar nefret ederken, maaşlarının varlığımıza bağlı olması ne kadar ironik. Gerçeği bildiklerini zannediyorlar ama sadece ucuz dedikodudan ibaretler. Hayatımıza bu kadar çok karışmayı bırakmalarını tavsiye ederim. Zaten yeterince dertleri var."
Mauro Icardi, iddiaların ardından bu fotoğrafı paylaştı.
ALDATMA İDDİASI VARDI
Arjantin basınında Mauro Icardi'nin bu paylaşımı yapmasının nedeni olarak ülkedeki bazı televizyon kanallarında China Suarez'in başka bir futbolcuyla aşk yaşadığına dair söylemler gösterildi.
Ülkede çıkan iddialarda Suarez'in başka bir futbolcuyla ilişkisi olduğu ve söz konusu kişinin evliliğinin bulunduğu öne sürülmüştü.
CHINA SUAREZ DAHA SERT SÖZLER SARF ETTİ
China Suarez de bu haberler sonrası sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Suarez'in paylaşımında şu sözler yer aldı:
"Adımı tanımadığım insanlarla ilişkilendirmekten vazgeçin. Artık kendinizden utanmanız gerekiyor. Uğraşacak başka birini bulundu.
Arjantinliş gazetecilerin çoğu aşağılık insanlar. Neyse ki aklı başında olan insanlar artık onlara inanmıyor.
Adımı karalamaktan vazgeçin. İnsanların dikkatini asıl önemli olan konulardan başka yöne çekmeye çalıştığınızı bu kadar belli etmeyin. Medya kuruluşlarının çoğu birer mafya gibidir. Eğer onların tarafında değilseniz onlara boyun eğmiyorsanız ya da el altından ödemeler yapmıyorsanız adınızı çamura bulamaktan çekinmezler."
ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.