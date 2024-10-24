Mauro Icardi bu sezonki 6. golünü attı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

Müsabakanın 28. dakikasında Victor Osimhen’in sağ kanattan pasında ceza yayında bulunan Dries Mertens’in vuruşunda direkten dönen topu ceza sahası içinde Icardi boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

BU SEZON 6. GOL SEVİNCİ



31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 4’ünü Trendyol Süper Lig’de, 2’sini de Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

HEDEF HAGI'Yİ YAKALAMAK

Icardi, Elfsborg maçında fileleri havalandırarak Galatasaray forması altında 61. golüne imza attı. Arjantinli yıldız böylece, sarı-kırmızılıların efsane santrforlarından Baros'u yakaladı ve Galatasaray tarihinin en golcü 2. yabancı futbolcusu oldu.



31 yaşındaki santrforun sıradaki hedefi ise 72 golü bulanan ve Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu olan Gheorghe Hagi'yi yakalamak.