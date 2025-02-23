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Mauro Icardi derbi için İstanbul'da

Sakatlığının ardından sezonu kapatan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gitti.

Mauro Icardi derbi için İstanbul'da

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir formasından uzak kalan Mauro Icardi, derbisi için İstanbul'a gitti.

'ın Tottenham maçında dizinden sakatlanan Icardi ve devre arasında takımın listesinden çıkarılan derbide takımının yanında olmak için İstanbul'a geldiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

öncesi yapılacak son idmanı da takip edecek olan yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçını takip etmek için tribünde yerini alacak.

Derbi Pazartesi günü saat 20.00'da Rams Park'ta oynanacak.

ICARDİ'NİN PAYLAŞIMI

Mauro Icardi derbi için İstanbul'da - 1
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