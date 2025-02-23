Mauro Icardi derbi için İstanbul'da

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir formasından uzak kalan Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gitti.



Galatasaray'ın Tottenham maçında dizinden sakatlanan Icardi ve devre arasında takımın Süper Lig listesinden çıkarılan derbide takımının yanında olmak için İstanbul'a geldiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.



Derbi öncesi yapılacak son idmanı da takip edecek olan yıldız oyuncu, Fenerbahçe maçını takip etmek için tribünde yerini alacak.



Derbi Pazartesi günü saat 20.00'da Rams Park'ta oynanacak.

