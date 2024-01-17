Mauro Icardi dönüyor: Trabzonspor maçında maske ile oynayacak

Sakatlığı nedeniyle takımda olmadığı açıklanan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile birlikte Türkiye'ye dönüyor. Uçağa binerken fotoğraf yayınlayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.



Bu akşam 22.30 gibi İstanbul'a dönecek olan Icardi'nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

3 GÜN BOYUNCA ANTRENMANLARA ÇIKACAK



Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

1 AY SONRA FORMASINA KAVUŞACAK



21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı. Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.