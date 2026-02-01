Mauro Icardi, efsaneyi geride bıraktı. Hagi'nin rekorunu egale etti

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SAKATLIKTAN GOLLERLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, bu sezon Süper Lig'in 2. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Icardi, bu sezon ise çıktığı 30 maçta 11 gol attı.

GALATASARAY FORMASIYLA LİGDE EN ÇOK GOL ATAN YABANCI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-0 kazanılan maçta bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, Süper Lig'deki 81. maçında 60. golünü kaydetti.

Icardi, Kasımpaşa ağlarına gönderdiği bu golle zirveyi paylaştığı Gheorghe Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.