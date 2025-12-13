Mauro Icardi, Galatasaray efsanesi Hagi'yi yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi.



Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.



HAGİ'Yİ YAKALADI



32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı. Maça yedek başlayan Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.



Toplamda 59 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'ın Hagi ile birlikte ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.