Mauro Icardi: "Galatasaray'da efsane olmak istiyorum"

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ardından bonservisiyle birlikte 3 yıllık anlaşma sağlanan Mauro Icardi, UCL Magazine'e konuştu.



Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezonu Sarı-kırmızılılar ile şampiyon olarak tamamlamış, sezon boyunca Süper Lig'de toplamda 22 gol kaydetmişti.



Golcü oyuncu Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemlerinde Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi geçerek grup aşamalarına kalmayı başardı.



Şampiyonlar Ligi A grubunda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kophenag oldu.



Mauro Icardi'nin UCL Magazine'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

INTER İYİ BİR TECRÜBE OLDU

"Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım.

Paris'teki dönemim iyidi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu."

"ÇOK İYİ HİSSETTİĞİM BİR KULÜBE GELDİM"



"Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. İlk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbola taparız. Çoğu kişi için aile futboldan sonra gelir.



Burada benim dikkatimi çeken şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok iyi şeyler başarmak istiyorum."

"MOLDE'YE ATTIĞIM GOL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki de gol atmak. Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü.

Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz.



Futbola başladığımdan beri karakterim, karizmam ve kişiliğim hiç değişmedi. Ben buyum. Ben bir santrforum. İster voleyle, ister ofsayttan, ister tek dokunuşla olsun. Gol goldür. Beni diğerlerinden ayıran şey bu."

Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.