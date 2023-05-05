Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara'nın Mauro Icardi için verdiği transfer yanıtı sosyal medyada gündem oldu.



Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Nara, Instagram hesabından bir soruya yanıt verdi.



"Mauro'nun geleceği ne olacak, Türkiye'de kalacak mısınız?" sorusuna Nara emojilerle cevap verdi. Nara, kalp ve aslan emojisini cevap olarak yazdı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.



NE OLMUŞTU?



Icardi daha önce Galatasaray'da kalmak istediğini açıklamıştı. Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" demişti.

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