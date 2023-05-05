NTV.COM.TR’ye geri dön

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara'nın Mauro Icardi yanıtı taraftarı heyecanlandırdı.

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Wanda Nara'nın Mauro Icardi için verdiği yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Icardi'nin eşi ve menajerliğini yapan Nara, Instagram hesabından bir soruya yanıt verdi.

"Mauro'nun geleceği ne olacak, Türkiye'de kalacak mısınız?" sorusuna Nara emojilerle cevap verdi. Nara, kalp ve aslan emojisini cevap olarak yazdı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Icardi daha önce Galatasaray'da kalmak istediğini açıklamıştı. Icardi, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" demişti.

Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım - 1
İspanyol yıldız David Silva'dan 37 yaşında yeni sözleşme

İspanyol yıldız David Silva'dan 37 yaşında yeni sözleşme

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...