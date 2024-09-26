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Mauro Icardi golle döndü

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığının ardından oynadığı PAOK maçında rakip fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi golle döndü

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde Yunan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de siyah-beyazlılar karşısında 78. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Adana Demirspor maçında sakatlanan Icardi böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

31 yaşındaki futbolcu, 90+6. dakikada sol taraftan Kerem Demirbay’ın yerden pasında ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

"GOLLE TAÇLANDIRMAK AYRI BİR ÖNEME SAHİP"

Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren Icardi, "Derbi sonrası bu maçı da kazanarak galibiyetle başlamak önemliydi. Sakatlıktan sonra yavaş yavaş takıma katılıyorum. Bunu da golle taçlandırmak ayrı bir öneme sahip." diye konuştu.

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