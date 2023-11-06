Mauro Icardi için kritik 180 dakika

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, teknik heyetin "dinlenebilirsin" uyarılarına rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oynuyor.

Sabah'ın haberine göre, ağrıları devam eden ve bir yandan tedavi olup bire yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan Icardi, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında 11 Kasım Cumartesi günü Hatayspor maçında da sahada olacak.

Arjantinli golcüye bu kritik 180 dakika sonrasında teknik heyet tarafından özel izin verileceği ve yüzde 100 hazır olmasının bekleneceği aktarıldı.