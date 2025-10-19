Mauro Icardi için kulüp başkanından resmi açıklama geldi: "Benimle konuşmayanlar bile yazdı!"

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray yoluna doludizgin devam ederken, takım kaptanı Mauro Icardi'nin geleceği de belirsizliğini korumayı sürdürüyor.



Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın adı, birçok farklı kulüple anılmaya başlamıştı.



Bu takımlar arasında bulunan Penarol'ün başkanı Ignacio Ruglio, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE KONUŞMAYAN BİRÇOK KİŞİ YAZDI"



Icardi ile ilgili bir gelişme olmadığını söyleyen Ruglio, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi, bana bu konuyu sormak için yazdılar ancak hiçbir şey olmadı." dedi.

