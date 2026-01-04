Mauro Icardi ilk kez açıkladı, Galatasaray'da kalacak mı?

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Mauro Icardi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair ilk kez konuştu.

“ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ”

Icardi, "Galatasaray taraftarı, onu ne kadar süre daha bu formayla görecek?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim."