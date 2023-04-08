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Mauro Icardi Masterchef Arjantin'de

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun konuğu olacak.

Mauro Icardi Masterchef Arjantin'de

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Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi ünlü yemek programına katılacak.

Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Icardi konuk olacak.

Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.

Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi.

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