Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray forması giyen Mauro Icardi "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ise "hakaretleri" sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi.

ICARDI NE PAYLAŞMIŞTI?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elenmişti. Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından maçın içinden pozisyonlar paylaşıp MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti.



Mauro Icardi de kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazmıştı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise futbolcuların hakem kararlarına çok sinirlendiğini söylemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler şu şekilde:



"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI’ nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."