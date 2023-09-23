Mauro Icardi rekor peşinde

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Mauro Icardi üst üste 11 lig maçında da gol atma başarısı göstererek 2011'de Trabzonspor formasıyla bu istatistiği yakalayan Burak Yılmaz ile zirveyi paylaşıyor.

GOL ATMASI HALİNDE REKORUN YENİ SAHİBİ OLACAK

Arjantinli yıldızın bu akşam Başakşehir karşılaşmasında ağları havalandırması halinde üst üste 12 lig maçında gol atarak rekorun yeni sahibi olacak.

Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.