Mauro Icardi: Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüp televizyonuna verdiği özel röportajda sarı-kırmızılı takıma transferini ve derbi zaferini anlattı.



Transfer süreciyle ilgili, Paris Saint-Germain'de hazırlık döneminde bulunduğu sırada en çok Erden Timur'la görüştüğünü belirterek, "Kendisiyle görüntülü konuşmalarımız oldu. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarım ve ailemle istişare sürecine girdik. Galatasaray'a gelmemde çevremin çok etkisi oldu. Buraya geldikten sonra da taraftarlar çok iyi karşıladı. Saha içinde, saha dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladılar. Çok güzel bir süreç oldu benim için." dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ



Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbi mücadelesiyle ilgili Icardi, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'ye geldiğimden bu yana herkes derbiyi kazanmanın ne kadar önemli olduğunu ve çok önemli maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da taraftarlar sürekli benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bu maçın ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Öncesinde bir sakatlık yaşamıştım maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım. Fakat son bölümde de olsa o maça girebilmek, katkı sağlamak benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten çok keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Ben oynamaya hazırdım. Tabii gün sonunda bu hocamızın vereceği bir karar. Taktiksel seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra 1 asist yapıp, 1 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat hocamızın taktiksel seçimleri etkili olur. Farklı konuların göz önüne alınması gerekebilir. Oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için ben mutlu oldum."



"TEK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"



Hücum hattında Bafetimbi Gomis, Haris Seferovic ve Barış Alper Yılmaz'ın çok kaliteli oyuncular olduğuna dikkati çeken Icardi, "Biz bir takımız. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. Sahada sadece 11 kişi oynayabiliyor. Genç kardeşimiz Barış, son zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Gomis zaten çok iyi. Haris de öyle. Hepimizin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Hocamızı, kararı verirken zorlamamız gerekiyor ki kendi aramızda da sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim tek bir amacımız var; şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Hep birlikte aynı amaç için çalışmaya devam edersek, sezon sonunda şampiyon da biz oluruz, kupaları kaldıran da." şeklinde konuştu.



"NEF STADI'NIN ATMOSFERİ İNANILMAZ"



Nef Stadı'nın inanılmaz bir atmosferi olduğunu anlatan Arjantinli oyuncu, "Birçok büyük kulüpte, birçok güzel statta oynama şansı buldum. Burada da inanılmaz atmosferlerden biri var. Aynı zamanda ben Paris Saint-Germain'de forma giyerken, Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştım. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi de bu takımın bir oyuncusu olarak aynını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de kendisini evinde hissettiğini yineleyen yıldız oyuncu, "Arjantin'deki gibi burada da taraftarlar takımlarını tutkulu bir şekilde destekliyor. Bu da kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden biri. Burası Arjantin'e çok benziyor. Taraftarın bu tutkusu bizi desteklerken, karşı tarafa da yoğun bir baskı yaratıyor. Bunu her zaman büyük bir güç olarak hissediyoruz O güç bizim için iyiyken, rakiplerimiz için zorlayıcı bir şey olabiliyor." açıklamasını yaptı.



ARJANTİN'İN DÜNYA KUPASINI ALMASI



Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğuna değinen Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"45 milyon Arjantinli yıllardır çok istedi. Arjantin'de futbol çok önemli. 2014'te final oynadık ve maalesef orada kaybettik. ABD'de istediğimiz şeyleri yapamadık. İtalya ile final oynadık. Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelemeyen bir ülkeydi. O seviyeye gelmiş olduğumuz için çok mutluyum. Özelikle Messi de her şeyi kazanmıştı ve sadece Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten hak ettiği bir şeydi. Arjantin'in çok iyi oyuncuları var. Bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı."



"TÜRK YEMEKLERİNİ SEVİYORUM"



İstanbul'da çoğunlukla evde zaman geçirdiğini anlatan Icardi, Türk yemekleri ve Türk müziğini sevdiğini aktardı.



Icardi taraftara da "Hep beraber olmamız, buna devam etmemiz gerekiyor. Şu an çok iyi bir dönemdeyiz. Çok güzel bir an yaşıyoruz. Üst üste 8 maç kazandık. Taraftarlarımız sahada çok yardımcı oluyor. Umarım sene sonunda onların hepsini mutlu ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.