Mauro Icardi'den Galatasaray ve transfer itirafı, gelen soruya kahkahalarla cevap verdi

Soru: "Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?"

Mauro Icardi: "Kesinlikle kutlayacağız."

"BOCA JUNIORS KESİNLİKLE YASAK"

"Onun Arjantin’de oynamasını ister miydin? Boca?"

China Suarez: "Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak."

Mauro Icardi: "Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ancak daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum."

“EVET PARAM VAR AMA…"

"Bana "Paran var" diyorlar. Evet param var, ama onu ben kazanıyorum. Antrenman yapmak zorundayım, doğum günlerini kaçırıyorum, arkadaş partilerini kaçırıyorum… Bu büyük bir fedakarlık."