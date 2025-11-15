Mauro Icardi'den Galatasaray ve transfer itirafı, gelen soruya kahkahalarla cevap verdi
15.11.2025 15:34
Son Güncelleme: 15.11.2025 16:27
Selim Başeğmezer
Galatasaraylı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'in konuk olduğu bir programa katıldı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı 29 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, milli araya zirvede girmişti.
Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, milli ara sonrası kızlarını görmek için ülkesi Arjantin'e gitmişti.
Başarılı futbolcunun sevgilisi China Suarez, Arjantin'de bir televizyon programına konuk olurken Mauro Icardi sürpriz bir şekilde stüdyoya geldi ve programa katıldı.
Bir süre programda kalan Icardi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. İşte Arjantinli futbolcunun sözleri:
“ÖNCE BOŞANMAM GEREK”
Soru: "Ne zaman evleneceksiniz"
Mauro: Icardi: "Önce boşanmam gerek. (Gülerek) Süreç geçen yıldan beri devam ediyor, 2026’nın mart ayında sonuçlanacak."
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'in yer aldığı TV programından görüntü.
Soru: "Wanda Nara ile boşanmanız kesinleştikten sonra ne yapacaksınız?"
Mauro Icardi: "Kesinlikle kutlayacağız."
"BOCA JUNIORS KESİNLİKLE YASAK"
"Onun Arjantin’de oynamasını ister miydin? Boca?"
China Suarez: "Arjantin’e gelirse River Plate’e gelir ve tartışması yok. Boca kesinlikle yasak."
Mauro Icardi: "Ben Newell’lıyım. Dönmem için birkaç kez aradılar. Ancak daha vaktim var. Tüm hayatımı Avrupa’da kurdum."
“EVET PARAM VAR AMA…"
"Bana "Paran var" diyorlar. Evet param var, ama onu ben kazanıyorum. Antrenman yapmak zorundayım, doğum günlerini kaçırıyorum, arkadaş partilerini kaçırıyorum… Bu büyük bir fedakarlık."
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez.
“GALATASARAY'DA HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ”
"Galatasaray'a imza attığımda zor bir dönemden geçiyorlardı. Attığım goller ve elbette takımımın performansıyla birlikte o yıl şampiyon olduk ve gidişatı tersine çevirdik. Her şeyi toparlama fırsatına sahip olmaktan mutluyum. Şu anda çok iyi durumdayız."
Galatasaraylı Mauro Icardi, Süper Lig'de alınan bir galibiyet sonrası taraftarlarla kutlama yapmıştı.