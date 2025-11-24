Mauro Icardi'den itiraf: "PSG'de şaşırmıştık, herkes buraya gelmek istiyor"

"HERKESİN ÖZEL HAYATINDA PROBLEMLER VARDIR"

"Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum."

"DERBİYE SONRA BAKARIZ"

Soru: "USG maçını kendisi için çıkış maçı olarak görüyor mu? 1 gol atma şansı olsa bu maçta mı Fenerbahçe maçında mı atmak isterdi?"

Mauro Icardi: "Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız."