Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme: Metin Oktay'ın sözüyle mesaj verdi
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek milli araya moralli şekilde girmişti.
Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan kaptan Mauro Icardi, takımının 3. golünü kaydetmiş ve maçın skorunu belirlemişti.
Bu sezonki ikinci golünü kaydeden Arjantinli yıldız, sosyal medyadaki aktif yaşantısını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin Benfica'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na sarıldığı fotoğrafı hikayesinde paylaşan Icardi'den bu kez göndermeli bir paylaşım geldi.
METİN OKTAY'IN SELAMI VE SÖZÜYLE PAYLAŞIM
Mauro Icardi, "Metin Oktay selamı" yaptığı fotoğrafına "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." notunu düştü.
Golcü oyuncunun bu paylaşımının Fenerbahçe'ye transfer olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak nitelendirildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Kerem Aktürkoğlu, havalimanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
Aktürkoğlu, Türkiye'nin en şerefli kulübünün Fenerbahçe olduğunu ifade ederek şöyle konuşmuştu:
Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak."
- Etiketler :
- Haberler -
- Kerem Aktürkoğlu
- Galatasaray
- Mauro Icardi
- Fenerbahçe