Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme: Metin Oktay'ın sözüyle mesaj verdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek milli araya moralli şekilde girmişti.



Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan kaptan Mauro Icardi, takımının 3. golünü kaydetmiş ve maçın skorunu belirlemişti.



Bu sezonki ikinci golünü kaydeden Arjantinli yıldız, sosyal medyadaki aktif yaşantısını sürdürüyor.



Fenerbahçe'nin Benfica'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçın ardından karşılaşmadaki tek golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na sarıldığı fotoğrafı hikayesinde paylaşan Icardi'den bu kez göndermeli bir paylaşım geldi.

METİN OKTAY'IN SELAMI VE SÖZÜYLE PAYLAŞIM



Mauro Icardi, "Metin Oktay selamı" yaptığı fotoğrafına "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir." notunu düştü.