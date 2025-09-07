Mauro Icardi'den kilo yanıtı: "3 yıldır kutluyorsunuz, nefret edenlere selam"

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yaparak milli araya lider olarak giren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin adı gündemde...



Uzun bir sakatlıktan dönen ve 4 haftada 2 gollük bir katkı sağlayan Mauro Icardi'nin form durumu sosyal medyada konuşulmuştu.



Arjantinli yıldız, kendisiyle ilgili kilo eleştirisi yapan bir taraftarın Instagram paylaşımına yanıt verdi.

"NEFRET EDENLERE SELAM"



Başarılı futbolcunun cevabında, "En son 77 kilo olduğumda sanırım 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam söyleyin!" ifadeleri yer aldı.