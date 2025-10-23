Mauro Icardi'den sevgilisi China Suarez'e destek: "Yapay zeka değil!"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'e gelen yorumlar sonrası bir paylaşım yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i konuk eden Galatasaray, rakibini 3-1 yendi.
Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mauro Icardi, ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
Ünlü sevgilisi China Suarez ile birlikteliğini sürdüren Arjantinli yıldız, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
China Suarez, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf sonrası kendisine gelen olumsuz yorumları yayınladı.
ICARDI'DEN DESTEK
Suarez'e gelen yorumlar arasında "Yüzün net görünmüyor." ve "Kusmak istiyorum." gibi ifadeler de yer almıştı. Bu yorumları ifşa eden China Suarez'e Mauro Icardi'den destek geldi.
"YAPAY ZEKA DEĞİL, YEMİN EDERİM"
Golcü oyuncu, sevgilisi China Suarez'in Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşarak "Yapay zeka değil, yemin ediyorum." notunu düştü.
Icardi'nin bu paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, Arjantin medyasında da gündem oldu.
- Etiketler :
- Galatasaray
- Mauro Icardi
- China Suarez