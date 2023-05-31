Mauro Icardi'den Ümit Özat'a: Sözünü tutacağını umuyorum

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Mauro Icardi, gol sayısını 21’e yükseltince Ümit Özat’ın verdiği sözünü unutmadı.



Instagram’dan bir paylaşım yapan Icardi Özat'a çağrıda bulundu.



Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Sezon başında “Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım.” diyen Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı.

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