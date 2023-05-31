NTV.COM.TR’ye geri dön

Mauro Icardi'den Ümit Özat'a: Sözünü tutacağını umuyorum

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a sosyal medya hesabından çağrı yaparak sözünü tutmasını istedi. Icardi, "Sözünü tutacağını umuyorum, seni bekliyoruz." dedi.

Mauro Icardi'den Ümit Özat'a: Sözünü tutacağını umuyorum

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Mauro Icardi, gol sayısını 21’e yükseltince Ümit Özat’ın verdiği sözünü unutmadı.

Instagram’dan bir paylaşım yapan Icardi Özat'a çağrıda bulundu.

Icardi, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sezon başında “Mauro Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım.” diyen Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı.

Mauro Icardi'den Ümit Özat'a: Sözünü tutacağını umuyorum - 1
Premier Lig | Brentford Flekken'i kadrosuna kattı: 11 milyon sterlin bonservis

Premier Lig | Brentford Flekken'i kadrosuna kattı: 11 milyon sterlin bonservis

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...