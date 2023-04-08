Mauro Icardi: Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum

Mauro Icardi kariyerine Galatasaray’da devam etmek istiyor.



Haberin kaynağı Arjantin basını. 30 yaşındaki santrfor, TNT Sports’a geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Icardi, "Paris Saint-Germain'de aradığım ortamı bulamadım. Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Bana büyük bir ilgi var, burada kalmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



GALATASARAY-PARİS SAINT-GERMAIN GÖRÜŞMESİ



Icardi’nin takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi de sezon sonunda Arjantinli golcünün bonservisini almak için Fransız deviyle görüşecek.



30 yaşındaki santrfor, Türkiye’de çıktığı 17 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



Galatasaray, Mauro Icardi’yi sezon başında Paris Saint-Germain’den bedelsiz olarak kiralanmıştı.

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