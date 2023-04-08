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Mauro Icardi: Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum

Kariyerine Galatasaray’da devam etmek istediğini ifade eden Mauro Icardi, "Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum." dedi.

Mauro Icardi: Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum

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Mauro Icardi kariyerine ’da devam etmek istiyor.

Haberin kaynağı Arjantin basını. 30 yaşındaki santrfor, TNT Sports’a geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Icardi, "Paris Saint-Germain'de aradığım ortamı bulamadım. Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Bana büyük bir ilgi var, burada kalmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

GALATASARAY-PARİS SAINT-GERMAIN GÖRÜŞMESİ

Icardi’nin takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi de sezon sonunda Arjantinli golcünün bonservisini almak için Fransız deviyle görüşecek.

30 yaşındaki santrfor, Türkiye’de çıktığı 17 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Mauro Icardi’yi sezon başında Paris Saint-Germain’den bedelsiz olarak kiralanmıştı.

Mauro Icardi: Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum - 1
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