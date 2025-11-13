Mauro Icardi'nin başı yine Wanda Nara ile dertte, "Türkiye'ye dönemez" maddesi için avukatlar devrede

3 MİLYON 628 BİN PESO

Haberin devamında yıldız ismi aylardır çocuk nafakası borçluları listesinde yer aldığı iddia edilirken, Icardi'nin Arjantin'den ayrılmadan önce kızlarından biri için 3 milyon 628 bin pesoluk psikolojik tedavi masrafını ödemesi gerektiği öne sürüldü. Ödenecek meblağın anne ve baba arasında bölüştürüleceği de kaydedildi.

NARA'NIN AVUKATLARI MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öte yandan gazeteci Laura Ubfal'ın haberinde ise Wanda Nara'nın avukatlarının mahkemeye başvurduğu yazıldı.

“YURT DIŞI YASAĞI"

Icardi'nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden Arjantin'i terk etmesini önlemek için bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konmasının istendiği ifade edildi.