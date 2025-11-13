Mauro Icardi'nin başı yine Wanda Nara ile dertte, "Türkiye'ye dönemez" maddesi için avukatlar devrede
13.11.2025 08:57
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, eski eşi Wanda Nara ile arasındaki problemler dinmek bilmiyor.
Galatasaray'da sakatlığını atlatmasıyla birlikte bu sezon başından beri süre almaya devam eden Mauro Icardi için ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Liglere verilen milli aranın ardından ülkesi Arjantin'e giden Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın önüne koyduğu engelle karşı karşıya kaldı.
KIZLARIYLA BULUŞTU
Arjantin basınında yer alan haberde 15 Kasım'a kadar Arjantin'de bulunacağı belirtilen Mauro Icardi'nin, kızlarıyla buluşup hasret giderdiği ifade edildi.
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, alınan galibiyeti sarı-kırmızılı taraftarlarla kutlarken...
3 MİLYON 628 BİN PESO
Haberin devamında yıldız ismi aylardır çocuk nafakası borçluları listesinde yer aldığı iddia edilirken, Icardi'nin Arjantin'den ayrılmadan önce kızlarından biri için 3 milyon 628 bin pesoluk psikolojik tedavi masrafını ödemesi gerektiği öne sürüldü. Ödenecek meblağın anne ve baba arasında bölüştürüleceği de kaydedildi.
NARA'NIN AVUKATLARI MAHKEMEYE BAŞVURDU
Öte yandan gazeteci Laura Ubfal'ın haberinde ise Wanda Nara'nın avukatlarının mahkemeye başvurduğu yazıldı.
“YURT DIŞI YASAĞI"
Icardi'nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden Arjantin'i terk etmesini önlemek için bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konmasının istendiği ifade edildi.
Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig maçını yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte takip etti.
ICARDI'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Golcü oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio ise "Icardi'nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye'ye dönebilir." diyerek iddialara yanıt verdi.