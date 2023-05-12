Mauro Icardi'nin bonservis bedeli açıklandı

ICARDI'YE MİLAN DA TALİP



Ancak yıldız oyuncuyla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. İddialara göre İtalyan devi Milan da Icardi'yi transfer etmek istiyor. Inter'de forma giydiği dönemde Serie A'ya damga vuran tecrübeli futbolcunun da İtalya'ya dönme fikrini cazip bulduğu iddia ediliyor.



22 MAÇTA 16 GOL, 8 ASİST



Geleceğiyle ilgili son kararı henüz vermeyen Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon 22 maça çıktı ve 16 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.