Mauro Icardi'nin imza töreni ne zaman? Galatasaray'da toplu imza töreni

Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların önünde sözleşme imzalayacak. Galatasaray Futbol Takımı, Rams Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya gelecek. İşte, Mauro Icardi'nin imza töreni hakkında bilgiler...



İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?



Galatasaray Futbol Takımı, 30 Temmuz Pazar günü Rams Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla buluşacak.



Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenman organizasyonu, saat 19.05'te başlayacak.



İMZA TÖRENİNE NASIL KATILINIR?



Etkinliğe 2023-2024 sezonu kombine, VIP kombine ile loca sahipleri ücretsiz olarak katılabilecek. Batı tribünü kapalı olacağı için, burası için kombinesi olan taraftarlar, doğu/kuzey ve güney tribünlerine giriş yapabilecek.



Taraftarlar, organizasyon için biletleri www.passo.com.tr ve passo uygulamasından ücretsiz temin edebilecek. Ayrıca, taraftarlar etkinlik günü saat 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de biletlerini alabilecek.



