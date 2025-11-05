Mauro Icardi'nin kararını duyurdular: "Bu şartlarda imkansız"
05.11.2025 13:49
Haber Merkezi
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Icardi için Arjantin basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar ve yıldız golcünün sözleşme şartı...
Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin akıbeti merakla bekleniyor. Son olarak Arjantin basını Galatasaray'ın Icardi ile sözleşme yenilenmeyeceği yazdı.
Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, "Çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkansız. Yönetim, son dönemdeki davranışlarından hoşnut değil. Yeni sözleşme teklifi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
Icardi'nin maaşını düşürmek değil yükseltmek istediği vurgulanan haberin ayrıntısında, "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız." ifadeleri de yer aldı.
Icardi bu sezon 6 gol katkısı sağlamıştı.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi hakkında şöyle konuşmuştu:
“Mauro Icardi'nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır.”