Mauro Icardi'nin kararını duyurdular: "Bu şartlarda imkansız"

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin akıbeti merakla bekleniyor. Son olarak Arjantin basını Galatasaray'ın Icardi ile sözleşme yenilenmeyeceği yazdı.

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, "Çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkansız. Yönetim, son dönemdeki davranışlarından hoşnut değil. Yeni sözleşme teklifi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin maaşını düşürmek değil yükseltmek istediği vurgulanan haberin ayrıntısında, "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız." ifadeleri de yer aldı.