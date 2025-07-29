Mauro Icardi'nin kardeşinden çok sert tepki: "Bıktım, kimsenin başına gelmesin!"
Mauro Icardi'nin kardeşi Guido, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son dönemde çıkan iddialara tepki gösterdi.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
Yeni sezon öncesi takımla çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldızın özel hayatındaki gelişmeler, gündemde çokça konuşulmuştu.
Icardi'nin Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey ile konuşmalarının sızdırılmasının ardından ilk mesajı atan kişinin Rey olduğu yayınlanmış ve olay bir süre kamuoyunun gündeminde yer almıştı.
KARDEŞİ, ICARDI'Yİ SAVUNDU
Yıldız golcünün kardeşi Guido Icardi, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ağabeyi Mauro'yu savundu.
"BUNDAN BIKTIM"
Guido'nun Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda "Sadece 15 dakikalığına şöhret olmak için konuşulan tüm bu saçmalıkların ardında bir aile var. Çocuklar, babalar, anneler... Yerinizde olsam para kazanma biçimlerimi sorgulardım. Sosyal medyada kanımı karalayan insanlarla karşılaşmadan duramıyorum. Evet, bundan bıktım. Kimsenin başına gelmesini istemem." ifadelerini kullandı.
Arjantin basını, Guido'nun, Natasha Rey ile Mauro Icardi'yi ilişkilendiren haberlerin ortaya çıkmasının ardından metni paylaştığını öne sürdü.
Ayrıca ülke basınındaki haberlerde Guido Icardi'nin, çıkan spekülasyonların ailesinde hoşnutsuzluk yarattığını belirtmek istediği kaydedildi.
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