Mauro Icardi'nin menajerinden Selahattin Baki'ye cevap! "Biz istemedik" sözleri sonrası açıklama
17.12.2025 16:29
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'ye cevap verdi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ederken, Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızının Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe'ye teklif edildiğine dair açıklamalar yapılmıştı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı bir programda Icardi için konuşmuştu.
“MAURO, GALATASARAY'I TERCİH ETTİ”
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu. Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin Rizespor maçınd attığı gol sonrası sevinci.
SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, Mauro Icardi'nin sarı-lacivertli kulübe de teklif edildiğini ancak bir teklifte bulunmadıklarını açıklamıştı.
“BİZE TEKLİF EDİLDİ”
Baki, "Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı. Ona hiçbir teklif yapmadık. Onun avukatını bilgi almak için aradık. Çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden. Sonra Galatasaray'a gideceğini duyunca avukatına sormak için... Hani bakıyorum bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir. Avukatını aradık nabız yoklayalım diye. Avukat da bize doğruyu söylemedi. 'O şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. Dedim ki 'Bu anlaşmış Galatasaray'la' Bir kere avukatını aradık o kadar. Ancak bir teklif falan vermedik." ifadelerini kullanmıştı.