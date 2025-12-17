Mauro Icardi'nin menajerinden Selahattin Baki'ye cevap! "Biz istemedik" sözleri sonrası açıklama

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, Mauro Icardi'nin sarı-lacivertli kulübe de teklif edildiğini ancak bir teklifte bulunmadıklarını açıklamıştı.

“BİZE TEKLİF EDİLDİ”

Baki, "Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı. Ona hiçbir teklif yapmadık. Onun avukatını bilgi almak için aradık. Çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden. Sonra Galatasaray'a gideceğini duyunca avukatına sormak için... Hani bakıyorum bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir. Avukatını aradık nabız yoklayalım diye. Avukat da bize doğruyu söylemedi. 'O şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. Dedim ki 'Bu anlaşmış Galatasaray'la' Bir kere avukatını aradık o kadar. Ancak bir teklif falan vermedik." ifadelerini kullanmıştı.