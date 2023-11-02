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Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor: Kasımpaşa maçı için durumu belirsiz

Galatasaray'da yarın oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde Mauro Icardi'nin durumu belirsiz. Son 2 maça iğneyle çıkan yıldız golcü son antrenmana katılmadı.

Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor: Kasımpaşa maçı için durumu belirsiz

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Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavisi süren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına iğneyle çıkmıştı.

Bu hafta da takımla çalışmayan İcardi, maçında dinlendirilebilir.

DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Süper Lig'de 10 maçta 10 gol atan yıldız futbolcunun durumu, yarın maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da Tanguy Ndombele'nin de tedavisi sürüyor.

Kas sakatlığı nedeniyle 1 haftadır antrenmana çıkmayan Fransız orta sahanın yarın kadroda olması beklenmiyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa 39. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa 39. randevuda

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