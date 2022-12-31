Mauro Icardi'ye Al Nassr kancası

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.



Suudi Arabistan temsilcisinin Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.



Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.